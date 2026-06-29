Theo Janssen toma uma decisão sobre seu futuro no Vitesse

Theo Janssen continuará vinculado ao Vitesse, conforme anunciou o clube de Arnhem nesta segunda-feira. O ex-meio-campista atuou na última temporada como consultor da comissão técnica e continuará nessa função na próxima temporada.

Janssen, que renovou seu contrato até meados de 2027, assumirá uma função mais ampla dentro da comissão técnica. Nos próximos tempos, ele também se dedicará à formação do time principal do Vitesse.

“Estou feliz por continuar vinculado à família amarelo-preta por mais tempo”, comemora Janssen no site do clube. “Nessa função, vou me envolver ainda mais ativamente no processo técnico. Valorizo imensamente a confiança que o clube deposita em mim. Juntamente com os demais profissionais da área técnica do clube, vamos construir um elenco forte para as próximas temporadas.”

O entusiasmo de Janssen é compartilhado pelo diretor-geral Joost de Wit. “Theo é um verdadeiro homem do clube, com vasto conhecimento e experiência no futebol. Estamos felizes por ele continuar colocando essas qualidades a serviço do Vitesse também no próximo ano. Com seu envolvimento, queremos construir uma base sólida para o futuro. Este é um belo passo tanto para Theo quanto para o clube.”

Janssen (44) esteve ligado ao Vitesse por muitos anos como jogador e também atuou no clube como assistente técnico, treinador de base e técnico do Jong Vitesse. Nascido em Arnhem, ele é, desde 2025, técnico principal do clube amador De Treffers, que disputa a Segunda Divisão.

Além de seu trabalho como técnico, o vitessiano aparece regularmente na NOS e no programa “De Oranjezomer”. Nessa função, ele analisa as partidas da seleção holandesa e outros jogos durante a Copa do Mundo.