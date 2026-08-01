The Times revela o megassalário que Infantino tinha em mente para si mesmo

Uma revelação surpreendente do The Times neste fim de semana sobre Gianni Infantino. O presidente da FIFA teria, com seu plano envolvendo a FIFA Forward Enterprise, embolsado um salário de mais de 30 milhões de euros, além de bônus.

Infantino teve a ideia de vender, por meio da subsidiária FIFA Forward Enterprise, vinte por cento dos direitos da Copa do Mundo. Com isso, a FIFA poderia ter arrecadado cerca de 3,65 bilhões de euros.

Os 211 países-membros da FIFA puderam votar sobre a lucrativa ideia de Infantino. Aos países que votassem a favor, foi prometido um valor de 35 milhões de euros. Os opositores teriam de se contentar com quase nove milhões de euros.

Agora está claro que o plano, alvo de fortes críticas, foi descartado. Infantino sempre enfatizou que não iria enriquecer com isso, mas, segundo diversos veículos de imprensa, isso se mostrou duvidoso.

O The Times calcula que Infantino receberia um salário de 30 milhões de euros, além de bônus, como consequência da FIFA Forward Enterprise. Um valor muito superior ao seu salário normal como presidente da FIFA, de três milhões de euros.

Os planos vazados foram muito mal recebidos por, entre outros, a UEFA e a CONCACAF. Diversos patrocinadores da FIFA também demonstram séria preocupação com a forma de trabalho de Infantino.

Também há fortes críticas a Infantino por parte da imprensa. No entanto, o dirigente suíço, por ora, não pretende dar um passo atrás na FIFA.