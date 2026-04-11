Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Teun KoopmeinersImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Teun Koopmeiners dá a última risada após recepção hostil ao entrar em campo pela Juventus

Atalanta x Juventus
Atalanta
Juventus
Campeonato Italiano

A Juventus teve um excelente desempenho na Série A neste sábado. A equipe do técnico Luciano Spalletti venceu por 0 a 1, em uma partida muito disputada, contra o rival Atalanta, e, com esses três pontos, ultrapassa o Como e assume a quarta colocação. O Como, que tem dois pontos a menos, enfrenta o Inter no domingo. Para o Atalanta, sétimo colocado, que está sete pontos atrás da Juventus, a classificação para a Liga dos Campeões está bem distante.

Pelo lado da Juventus, não havia vaga no time titular para Teun Koopmeiners. O ex-craque da Atalanta entrou em campo a vinte minutos do fim e foi vaiado em massa pelos torcedores locais, que nunca perdoaram o holandês pela maneira como forçou sua transferência para a Juventus em 2024.

A fase inicial em Bergamo foi, sem dúvida, da Atalanta, que já havia criado duas excelentes chances em apenas nove minutos. A primeira oportunidade foi de Nicola Zalewski, que chutou por pouco ao lado. Giorgio Scalvini cabeceou na trave dois minutos depois.

A Atalanta continuou dominando o primeiro tempo, embora as grandes chances como as do início não tenham se repetido por algum tempo. Enquanto isso, a Juventus não passou de tentativas infrutíferas de longe.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, a Atalanta voltou a pressionar com força, mas Charles De Ketelaere não conseguiu acertar o alvo com sua cabeçada, enquanto Nikola Krstovic mandou seu voleio de dentro da área passando raspando pelo lado errado da trave.

Campeonato Italiano
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Bologna crest
Bologna
BOL

Três minutos após o intervalo, o gol finalmente saiu. O goleiro da Atalanta, Marco Carnesecchi, calculou mal um cruzamento, e Jérémie Boga aproveitou a oportunidade para mandar a bola para o fundo da rede: 0 a 1.

Apesar do gol, pouco mudou no desenrolar da partida. O Atalanta continuou sendo a melhor equipe, sem conseguir converter suas chances. Assim, o goleiro da Juve, Michele Di Gregorio, fez uma boa defesa para impedir que Berat Djimsiti marcasse, e Giacomo Raspadori chutou para fora em uma posição promissora.

A Juventus também desperdiçou uma boa chance com Khéphren Thuram, que chutou por cima da trave de perto, mas foi a Atalanta quem marcou. No entanto, a torcida da casa não pôde comemorar o gol, e assim a equipe de Raffaele Palladino sofre uma derrota provavelmente crucial para a classificação para a Liga dos Campeões: 0 a 1.

Publicidade