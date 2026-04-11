Teun Koopmeiners dá a última risada após recepção hostil ao entrar em campo pela Juventus

A Juventus teve um excelente desempenho na Série A neste sábado. A equipe do técnico Luciano Spalletti venceu por 0 a 1, em uma partida muito disputada, contra o rival Atalanta, e, com esses três pontos, ultrapassa o Como e assume a quarta colocação. O Como, que tem dois pontos a menos, enfrenta o Inter no domingo. Para o Atalanta, sétimo colocado, que está sete pontos atrás da Juventus, a classificação para a Liga dos Campeões está bem distante.

Pelo lado da Juventus, não havia vaga no time titular para Teun Koopmeiners. O ex-craque da Atalanta entrou em campo a vinte minutos do fim e foi vaiado em massa pelos torcedores locais, que nunca perdoaram o holandês pela maneira como forçou sua transferência para a Juventus em 2024.

A fase inicial em Bergamo foi, sem dúvida, da Atalanta, que já havia criado duas excelentes chances em apenas nove minutos. A primeira oportunidade foi de Nicola Zalewski, que chutou por pouco ao lado. Giorgio Scalvini cabeceou na trave dois minutos depois.

A Atalanta continuou dominando o primeiro tempo, embora as grandes chances como as do início não tenham se repetido por algum tempo. Enquanto isso, a Juventus não passou de tentativas infrutíferas de longe.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, a Atalanta voltou a pressionar com força, mas Charles De Ketelaere não conseguiu acertar o alvo com sua cabeçada, enquanto Nikola Krstovic mandou seu voleio de dentro da área passando raspando pelo lado errado da trave.

Três minutos após o intervalo, o gol finalmente saiu. O goleiro da Atalanta, Marco Carnesecchi, calculou mal um cruzamento, e Jérémie Boga aproveitou a oportunidade para mandar a bola para o fundo da rede: 0 a 1.

Apesar do gol, pouco mudou no desenrolar da partida. O Atalanta continuou sendo a melhor equipe, sem conseguir converter suas chances. Assim, o goleiro da Juve, Michele Di Gregorio, fez uma boa defesa para impedir que Berat Djimsiti marcasse, e Giacomo Raspadori chutou para fora em uma posição promissora.

A Juventus também desperdiçou uma boa chance com Khéphren Thuram, que chutou por cima da trave de perto, mas foi a Atalanta quem marcou. No entanto, a torcida da casa não pôde comemorar o gol, e assim a equipe de Raffaele Palladino sofre uma derrota provavelmente crucial para a classificação para a Liga dos Campeões: 0 a 1.