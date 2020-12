Ministério Público pede explicações a Neymar por festa de ano novo

MP do Rio de Janeiro pede esclarecimentos sobre suposta festa; assessoria do craque afirma que ele está no litoral catarinense

Neymar está dando o que falar neste final de ano, mas o assunto não tem nada a ver com futebol. Nesta quarta-feira (30), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu pedir explicações ao craque do para saber se uma festa, supostamente organizada por ele, em Mangaratiba, segue os protocolos vigentes nesta época de pandemia.

A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Angra dos Reis notificou o atacante, assim como os condomínios Portobello e Aero Rural, em caráter de urgência, para que esclarecimentos sejam prestados a respeito dos eventos da virada deste ano - Neymar tem casa no condomínio Portobello, empreendimento de luxo na cidade de Mangaratiba, de frente ao mar e com canais para acesso de iates e lanchas.

O objetivo é saber o número de convidados e se as medidas sanitárias e de isolamento estão sendo tomadas dentro de todas as recomendações para a prevenção da Covid-19.

No último final de semana, Neymar foi o grande assunto das redes sociais. Segundo o colunista Léo Dias, o jogador do PSG teria começado, no sábado (26), uma festa de Ano Novo com duração de cinco dias e expectativa de receber até 500 convidados. Já Ancelmo Gois, do jornal O Globo, divulgou que o camisa 10 da seleção brasileira realmente faria a festa, mas para 50 pessoas.

Em contrapartida, os advogados de Neymar negaram que o jogador estivesse organizando o evento. Ao G1, a assessoria do craque afirmou a mesma coisa, e ainda acrescentou que ele está em Santa Catarina, "onde passará o réveillon".

Então, nesta quarta (30), Neymar postou uma foto em suas redes sociais, utilizando os Stories, do Instagram, ao lado de seu amigo, Gil Cebola, em um barco. A localização marcada no post era a de praia Caixa D’Aço, que fica no município catarinense de Belo, próximo a Balneário Camboriú.

