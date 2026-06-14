Testemunha do “milagre da recuperação” e do pior momento... Mbappé revela os segredos da França

Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa, revelou uma grande surpresa relacionada à sua participação na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, torneio em que conquistou o título com os Bleus.

A seleção francesa enfrentou a Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 e conquistou uma vitória difícil por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Samuel Umtiti.

Kylian disse que poderia ter ficado de fora da partida da semifinal, indicando que, no dia anterior ao confronto, não conseguia sair da cama devido a dores nas costas.

Em declarações ao jornal “Le Parisien”, ele explicou que a comissão técnica da seleção francesa fez um grande esforço para esconder a notícia da imprensa, e que foi o fisioterapeuta da equipe, Jean-Yves Vandevalle, quem acabou permitindo que ele participasse.

Ele disse: “Jean-Yves Vandeval me salvou, em 2018, antes da partida das semifinais. Na noite anterior ao jogo, acordei sem dor, mas não consegui sair da cama, não consegui tomar café da manhã, não sentia minhas costas e não conseguia me mover de jeito nenhum”.

E continuou: “Liguei para o técnico para dizer que não conseguia me mover. Ele veio acompanhado do fisioterapeuta da seleção francesa, que me disse que eu tinha várias vértebras rígidas. Como isso é possível? Eu estava apenas dormindo! Tive que tentar esconder isso, principalmente da imprensa. Por isso, tentei manter-me o mais ereto possível, apesar de não conseguir andar direito.”

O astro do Real Madrid acrescentou: “Não treinei no dia anterior à partida e, no dia seguinte, apesar de ainda sentir um pouco de dor, consegui jogar a semifinal e, depois, a final.”

Momentos que Kylian Mbappé gostaria de mudar

Kylian Mbappé também falou sobre os momentos que gostaria de reviver em sua carreira para mudar o resultado, e, embora tenha mencionado, logicamente, a final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina e a final da Liga dos Campeões de 2020 contra o Bayern de Munique, ele ainda não explicou por que não gostaria de mudar a derrota para a Suíça na Euro 2021.

Ele disse: “Momentos que eu mudaria? Ah, tem muitos. Principalmente as derrotas, porque se eu revivesse isso, talvez conseguisse mudar o curso do destino. Por exemplo, eu mudaria o confronto contra a Argentina em 2022, a final contra o Bayern com o Paris e a semifinal contra o Dortmund. A Suíça no Euro? Não, isso eu não mudaria. Não desperdiçaria a chance de passar nas oitavas de final.”

E continuou: “Ainda tínhamos muito pela frente. De qualquer forma, considerando o clima, não acho que teríamos vencido. No entanto, talvez essa tenha sido a nossa seleção mais talentosa em muito tempo, até mesmo antes disso. Mas acho que foi o pior momento que vivi com a seleção francesa em termos de clima. Isso afetou a equipe”.

Mbappé concluiu: “Falamos muito sobre isso entre nós. Talvez não tenha ficado claro, mas foi o momento em que a seleção francesa esteve menos coesa desde que entrei para ela”.