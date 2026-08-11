Há semanas os dirigentes do Borussia Dortmund adotaram um voto de silêncio quando o assunto é o já há muito documentado e também fortíssimo interesse em Said El Mala, do Colônia. Os dois clubes negociam há bastante tempo com dureza. Seria preciso que o diabo interviesse para o BVB não conseguir concluir a transferência do jogador de 19 anos.

Mas, com base em dezenas de milhares de declarações de jogadores ao longo dos últimos anos, já se sabe: nesta indústria, não se deve descartar nada. E é aí que entra Giannis Konstantelias. O jogador de 23 anos do PAOK, de Salonica, deve ser o plano B do Dortmund caso o negócio com El Mala não dê certo.

"Um pouco de velocidade e um pouco de drible no um contra um são, com certeza, elementos que estamos procurando", revelou recentemente ao menos isso o diretor esportivo do BVB, Ole Book, sobre o perfil de jogador buscado. Faz bastante sentido, afinal, atualmente não há ninguém no elenco que represente essas características. Karim Adeyemi havia sido negociado com o Barcelona.

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Surreal saga de transferência envolvendo Giannis Konstantelias e o Stuttgart

Konstantelias reúne plenamente essas qualidades. Seus pontos fortes são o controle de bola em espaços curtos, o drible, uma técnica excelente, além de boa visão de jogo entre as linhas. O grego é ambidestro, seguro nos passes e pode atuar com flexibilidade como meia clássico ou nas pontas.

Que Book teria de entrar em contato com o PAOK, campeão grego de 2024, caso a situação de Konstantelias, contra a expectativa, realmente volte a esquentar, beira um milagre. Em várias ocasiões, o jogador de 18 partidas pela seleção, que até aqui disputou 189 jogos oficiais pelo clube formador, com 44 gols e 26 assistências, já esteve perto de sair.

Book faria bem, numa eventual necessidade, em ligar para seu colega Fabian Wohlgemuth, do Stuttgart. O diretor esportivo do clube suábio viveu exatamente há um ano uma verdadeira odisseia para levar Konstantelias ao Neckar - e fracassou.

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"Presidente da pistola" do PAOK proíbe transferência de Konstantelias

Não por culpa própria, porém. E sim por causa de Ivan Savvidis, empresário russo-grego e presidente do PAOK há quase dez anos. Vale lembrar: Savvidis é aquele que, em março de 2018, num jogo quente entre PAOK e AEK Atenas, após um gol anulado, invadiu o gramado furioso com uma pistola na cintura para tirar satisfações com o árbitro. O Campeonato Grego foi então interrompido por três semanas e, quatro anos depois, o homem de 67 anos recebeu uma pena de 25 meses com suspensão condicional.

Savvidis não queria liberar Konstantelias sob hipótese alguma, mas acabou cedendo diante do desejo de transferência do jogador e da perspectiva de receber os 20 milhões de euros de taxa de transferência pretendidos pelo Stuttgart. Só que ele não contava com os torcedores altamente emotivos do PAOK. Eles foram para o tudo ou nada - e isso ainda é dizer pouco - e criticaram duramente a postura do clube, que queria deixar sair justamente o melhor jogador do elenco na temporada do 100º aniversário.

E assim, já no portão de embarque do aeroporto de Amsterdã, pouco antes da viagem para Stuttgart, Konstantelias recebeu uma ligação de Savvidis. O conteúdo: transferência cancelada, voltar imediatamente para o centro de treinamento em Haia. Alguns dias depois, Konstantelias e Savvidis apareceram numa foto com o polegar para cima e trocaram elogios em declarações que pareciam encenadas - porque Konstantelias havia renovado seu contrato até 2029.

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"Como se estivesse vendo Neymar": Giannis Konstantelias brilhou desde cedo

Konstantelias terminou a última temporada com 14 gols e nove assistências em 40 partidas. Ao que tudo indica, ele deixou imediatamente para trás a novela da transferência e se transformou cada vez mais em líder da equipe. O capitão do PAOK, Dimitris Pelkas, escreveu em seu story no Instagram: "Um pequeno mágico entre nós."

Aliás, Konstantelias conhece bem transferências fracassadas desde a juventude. Três anos antes de estrear, em setembro de 2021, em uma competição internacional e ser chamado pela imprensa grega de "talento de 18 quilates", Konstantelias passou por um período de testes no Barcelona. Os catalães ofereceram 500 mil euros pelo então jovem de apenas 15 anos. Bayern de Munique e Fulham também fizeram propostas, enquanto Ajax e Chelsea igualmente manifestaram interesse.

Mas o PAOK insistiu em uma quantia de sete dígitos. Ninguém quis pagar isso, então Konstantelias permaneceu no clube ao qual chegou em 2013. E veio do clube amador Agia Paraskevi, da cidade natal de Konstantelias, Volos. Lá ele já causava enorme encantamento quando criança. Alexandros Malakasiotis, então diretor da academia do clube, disse sobre ele: "Um jogador como ele não aparece todo dia. Nem mesmo a cada 50 anos. Ele tem dons únicos. Para mim, é um fenômeno. Quando está no um contra um, é como se você estivesse vendo Neymar."

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"Pode fazer coisas mágicas": este é o ídolo de Giannis Konstantelias

O brasileiro foi chamado por Konstantelias certa vez de "meu maior ídolo", porque: "Acho o estilo de jogo dele mais atraente do que o de qualquer outro." Ele descreveu o próprio estilo como "criativo, quero sempre oferecer algo a mais no terço final do campo".

Quase foi isso que ele poderia ter feito na temporada seguinte ao título conquistado na última rodada, no Red Bull Salzburg. Na época, Konstantelias tinha 21 anos, e seu companheiro austríaco Stefan Schwab disse sobre ele à kicker: "Ele é um tipo de jogador ofensivo que pode atuar basicamente em qualquer sistema. Tem técnica excelente. Tem velocidade, é bom com a bola, consegue partir para cima dos adversários, pode acionar outros jogadores. É um jogador extraordinário, pode fazer coisas mágicas. Tem absolutamente qualidade para jogar em uma liga de ponta."

Mas, como já se pode imaginar, a transferência não se concretizou apesar das ofertas milionárias vindas de Salzburgo. O PAOK só liberou Konstantelias uma única vez, ainda que por apenas 162 dias. No clube belga KAS Eupen, ele atuou por empréstimo no segundo turno da temporada 2021/22, entre outros sob o comando do técnico alemão Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: plano B do BVB, interesse da Juventus de Turim

Em termos estatísticos, a passagem, com apenas 157 minutos em campo e sem nenhuma partida como titular em oito jogos disputados, não parece exatamente animadora. Mas, para seu desenvolvimento, a curta experiência no exterior foi enormemente importante. Depois disso, Konstantelias foi se tornando cada vez mais a grande sensação do PAOK.

E agora já é verão de novo. Mais uma vez há inúmeros rumores envolvendo o meio-campista, e uma pista quente leva, por exemplo, à Juventus de Turim. Talvez Konstantelias em breve se torne a maior venda da história do tradicional clube. Esse ranking é liderado por Stefanos Tzimas, transferido em 2025 para o Nuremberg, com quem o PAOK faturou ao todo quase 22 milhões de euros.

Ao que parece, Konstantelias já se acostumou ao alvoroço em torno de seu nome. Será que desta vez a transferência sai? De toda forma, sua situação futura incerta não o afeta, algo que ele demonstra neste momento: em três jogos das eliminatórias da Liga Europa, já marcou três gols e deu uma assistência.

Giannis Konstantelias: visão geral de sua carreira profissional