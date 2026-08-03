Terremoto na Argentina: torcida do River Plate declara guerra a todos

A torcida do River Plate explodiu de indignação no estádio Monumental, após a derrota para o Rosario Central por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Clausura 2026, em uma cena que revelou a profundidade da crise vivida pelo tradicional clube.

Vaias e gritos exigindo a saída de todos

Desde os primeiros instantes da partida, a tensão ficou evidente nas arquibancadas do Monumental, e quando o locutor interno anunciou os nomes dos jogadores, vários deles foram recebidos com altas vaias, e o técnico Eduardo Coudet não escapou da fúria dos torcedores, embora a intensidade das críticas dirigidas a ele fosse relativamente menor.

O único gol da partida veio de fogo amigo, depois que Nicolás Otamendi marcou um gol contra na própria meta, o que acendeu o estopim da revolta nas arquibancadas, e a torcida entoou seu famoso canto: "Vamos, River, vamos...", antes de se transformar em vaias estrondosas no fim do primeiro tempo, como expressão do descontentamento com a atuação.

E apesar das oportunidades que o River teve para empatar o resultado, um perigoso contra-ataque conduzido por Giovani Cantizano quase ampliou o placar em favor do Rosario Central, sendo a faísca que fez explodir as arquibancadas.

Os gritos se intensificaram por todos os cantos do estádio, incluindo jogadores e diretoria, antes de atingirem o ápice com um clamor unânime: "Todos têm que ir embora", e ao apito final, as vaias foram tão ensurdecedoras a ponto de serem inéditas.

Ramón Díaz volta ao centro das atenções

Nos corredores e saguões do estádio, um grupo de torcedores entoou um canto marcante: "Vamos todos gritar pela volta do Ramón...", em referência ao histórico técnico Ramón Díaz, que atualmente está sem clube desde sua saída do Internacional, do Brasil, no ano passado.

Díaz possui um retrospecto notável com o River Plate, tendo comandado a equipe em três passagens: 1995-1999, 2001-2002 e, depois, 2012-2014. Durante sua trajetória como treinador do clube, conquistou sete títulos nacionais e dois títulos continentais, com destaque para a Copa Libertadores de 1996.

Cinco derrotas consecutivas: a pior série da história do clube

Com essa derrota, o River Plate sofre seu quinto revés consecutivo em competições da Associação do Futebol Argentino, sendo a pior série de sua história na era profissional. A sequência começou após a derrota na final do Apertura para o Belgrano, passando pela queda no Superclássico diante do rival Boca Juniors.

O descontentamento da torcida do Millonarios remonta ao fim do ano passado, quando a equipe não conseguiu corresponder às expectativas apesar da permanência de Marcelo Gallardo na época. O início de 2026 assistiu à demissão do técnico mais bem-sucedido da história do clube, sendo substituído por Eduardo Coudet, mas os resultados continuaram em queda apesar de a equipe ter chegado à final do Apertura.

A diretoria do River Plate no banco dos réus

A revolta da torcida não se limitou à comissão técnica e aos jogadores, mas se estendeu para incluir a atual diretoria, que assumiu a responsabilidade em novembro passado. Os torcedores responsabilizaram a diretoria pela queda de rendimento da equipe, criticando o "preço elevado pago por contratações que não trouxeram o acréscimo esperado", além do que descreveram como "maus-tratos aos rejeitados do contêiner".

Esta é a primeira vez que a nova diretoria é alvo de tamanha quantidade de críticas e cantos hostis desde sua chegada ao clube, o que prenuncia uma crise administrativa e técnica que pode abalar a estabilidade de um dos clubes mais tradicionais do continente latino-americano.