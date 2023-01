Terceira temporada de Ted Lasso: quando estreia e onde assistir à série?

O famoso seriado da AppleTV tem nova temporada prevista para o primeiro semestre de 2023; veja os detalhes

O seriado norte-americano Ted Lasso vem fazendo grande sucesso entre os mais diversos públicos, conquistando, inclusive, prêmios do Emmy Awards 2022.

Até o momento, duas temporadas com 13 episódios no total já foram produzidos. Porém, a terceira temporada já possui previsão para lançamento, estando disponível para assistir, possivelmente, entre março e junho deste ano.

Todo o elenco principal deverá retornar nos próximos episódios. O ator Jason Sudeikis, Ted Lasso na série, comentou à Entertainment Weekly que a terceira pode ser a última temporada: "a história que está sendo contada - aquele arco de três épocas - é uma história que eu vejo, conheço e compreendo. Estou contente por eles estarem dispostos a pagar por essas três temporadas. No que diz respeito ao que acontece depois disso, quem sabe? Eu não sei".

Onde assistir à série Ted Lasso?

Imagen: @TedLasso

A plataforma de streaming responsável e dona dos direitos de reprodução do seriado é a Apple TV. Para assinar, basta iniciar o teste gratuito de sete dias que, para se alongar, passará a custar R$ 9,90 ao mês.

Há possibilidade de ver ao conteúdo da Apple TV através de SmarTVs, um dispositivo Apple ou algum local que tenha compatibilidade com o serviço. Algumas promoções estão inclusas nos termos de assinatura, como por exemplo: caso você tenha adquirido um produto Apple após o dia primeiro de julho deste ano, o cliente terá três meses de uso gratuito, com pagamento normal do valor atribuido depois da promoção.

