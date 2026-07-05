Tensões sem precedentes no Senegal... Os bastidores da disputa entre Mané e Koulibaly

A seleção do Senegal está passando por uma crise sem precedentes desde que foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, ao perder para a Bélgica (3 a 2), após a partida ter ido para a prorrogação.

A seleção do Senegal estava à frente no placar (2 a 0), antes que a Bélgica conseguisse empatar nos últimos 5 minutos da partida, levando as duas equipes para a prorrogação, na qual os Diabos Vermelhos garantiram a vitória com um pênalti.

O clima ficou tenso dentro da Federação Senegalesa, o que resultou na saída do responsável pela comunicação; porém, além da gestão — considerada problemática pela alta direção da federação —, as escolhas do técnico Babi Thiaw passaram a ser o centro das discussões.

De acordo com o site francês “Foot Mercato”, houve uma reunião antes do início da Copa do Mundo entre o técnico e vários jogadores titulares no vestiário da seleção senegalesa a respeito de Malang Sarr.

Após uma temporada de destaque pelo clube de Lens, o zagueiro de 27 anos acabou ficando de fora da lista dos Leões da Teranga.

A rede informou que as tensões no vestiário da seleção senegalesa se intensificaram 24 horas antes da partida de estreia contra a França (que terminou com a vitória dos Bleus por 3 a 1), quando Sadio Mané considerou que Koulibaly não estava totalmente pronto para jogar, já que o jogador do Al-Hilal havia chegado lesionado.

Mani sugeriu, na ocasião, substituí-lo por Sar, proposta à qual Koulibaly se opôs veementemente. Desde então, a tensão entre os titulares aumentou, o que intensificou a polêmica em torno da seleção senegalesa.

Koulibaly foi titular contra a França e a Noruega, e na última partida cometeu erros graves que resultaram na derrota do Senegal (3 a 2), saindo de campo aos 72 minutos e ficando no banco de reservas a partir de então, sem jogar nenhum minuto até a eliminação do Senegal da Copa do Mundo.