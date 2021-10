Venezuela x Brasil AO VIVO: siga as Eliminatórias para a Copa do Mundo em tempo real

O último encontro entre Brasil e Venezuela foi na Copa América e acabou com vitória da #SeleçãoBrasileira, por 3 a 0! Hoje acompanharemos mais um capítulo desta história ⚽️🇧🇷



🇧🇷 x 🇻🇪 - 20h30 | #BRAVEN #Eliminatórias



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/yyUvGfHRTQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 7, 2021

Se no primeiro turno das Eliminatórias o jogo foi um pouco mais complicado, com uma vitória magra do Brasil por 1 a 0, o último encontro entre as duas seleções foi mais tranquilo para os comandados de Tite. Pela Copa América, o placar foi 3 a 0.