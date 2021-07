U. Católica x Palmeiras AO VIVO: siga as oitavas da Libertadores em tempo real

Se a Universidad Católica perdeu seu goleiro de confiança, o Palmeiras terá Weverton de volta para o duelo da Libertadores. O arqueiro está de volta após atuar na Copa América pela seleção brasileira, vice-campeã do torneio.

Por mais que Jaílson tenha dado conta do recado, Weverton é um dos principais goleiros do país e foi um dos maiores responsáveis pelo título do torneio na última edição. Assim, volta para qualificar o elenco do Palmeiras e já deve ser titular.