Sport 0 x 1 São Paulo: Pablo marca, Tricolor vence e embala no Brasileiro

O São Paulo bateu o Sport por 1 a 0 na noite deste domingo (22) e chegou à terceira vitória seguida pelo Brasileirão. A equipe contou com gol de Pablo para vencer o jogo da 17ª rodada na Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Tricolor chega a 21 pontos e ocupa a 12ª colocação do torneio nacional. O time tem cinco à frente do Grêmio, primeiro da zona de rebaixamento. O Sport é o 18º colocado, com 15.