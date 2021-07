São Paulo x Red Bull Bragantino AO VIVO: siga em tempo real a 9ª rodada do Brasileirão

Desfalques do São Paulo: William, Luciano e Gabriel Sara (lesionados); Arboleda (na seleção equatoriana).

Desfalques do Red Bull Bragantino: Helinho (cláusula de contrato), Léo Ortiz (seleção brasileira), Gabriel Novaes (lesão no posterior da coxa), Luan Cândido (lesão no adutor da coxa esquerda), Rafael Luiz (estiramento na coxa esquerda), Cuello (fim do contrato de empréstimo/negociando permanência), Hurtado (fim do contrato de empréstimo/negociando permanência), Bruno Tubarão (recuperando-se de cirurgia no tornozelo).