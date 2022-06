São Paulo 1 x 0 Palmeiras: gol, choro de Arboleda e festa da torcida

FIM: SAO 1x0 PAL

O São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (23), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Patrick marcou o único gol do jogo ocorrido no Morumbi. A partida de volta será em 14 de julho no Allianz Parque. O Tricolor paulista precisa de um empate para avançar. O Verdão tem que ganhar por dois de vantagem. Uma vitória por um gol de diferença do time mandante na volta leva o duelo para os pênaltis.