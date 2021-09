São Paulo x Atlético-MG AO VIVO: siga em tempo real o Brasileirão

"Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano", escreve Daniel Alves em sua conta de Instagram. Sonho de Copa do Mundo em 2022 fica muito ameaçado? pic.twitter.com/axSYmximDv — Goal Brasil (@GoalBR) September 24, 2021

Getty Images

Logo após rescindir com o São Paulo, Dani Alves deixou claro que pretende ficar parado até dezembro de 2021. O lateral direito de 38 anos só deve assinar com outro clube a partir de janeiro do próximo ano.