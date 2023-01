O São Paulo é o líder do Grupo B do Paulistão, com oito pontos conquistados em quatro partidas. O time tem três a mais que o Água Santa, vice-líder da chave.

O Corinthians é o segundo colocado do Grupo C do Paulistão, com sete pontos conquistados em quatro partidas. O time tem um a menos que o São Bento, que joga nesta tarde e ocupa a liderança da chave.