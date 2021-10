Santos x Fluminense AO VIVO: siga o Brasileirão em tempo real

Marcão deverá levar a campo o mesmo time que venceu o Fla-Flu no último sábado. O treinador ainda não poderá contar com Nino, que já se ausentou do clássico em razão da pancada no olho no jogo contra o Athletico-PR.

Quem também ainda não volta nesta quarta-feira é Fred, que precisará pegar condicionamento físico após retomar os treinos no começo da semana depois da fissura no dedinho do pé esquerdo.