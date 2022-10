45MIN: SAN 0x0 COR

Peixe é superior ao Timão, comandando as ações no ataque e levando perigo em cabeceio para fora de Lucas Braga, em chute do próprio camisa 30, salvo em cima da linha por Fausto Vera, e em cobrança de falta de Marcos Leonardo. Na reta final, o Corinthians perdeu Yuri Alberto, que recebeu dois cartões amarelos e foi para o chuveiro mais cedo.