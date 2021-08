River Plate x Atlético-MG AO VIVO: siga as quartas de final da Libertadores em tempo real

Depois de aliviar a folha salarial, o Atlético-MG já tem um acorodo verbal para que Diego Costa seja o novo reforço do time, com contrato válido até 2022, e semelhante ao de Hulk.

Livre no mercado da bola desde dezembro do ano passado, quando rescindiu o seu contrato com o Atlético de Madrid, o atacante finalizou a negociação com os mineiros na tarde desta quarta-feira (11). A informação foi adiantada pela ESPN e confirmada pela Goal.

Segundo apurado, o atleta cterá um pacote salarial anual de R$ 16 milhões, além de receber benefícios em caso de conquistas pelo clube no decorrer de sua passagem. Os bônus serão pagos conforme a colocação da equipe em Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e eventual disputa do Mundial de Clubes.