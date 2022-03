Real Madrid x Barcelona AO VIVO: a La Liga em tempo real

Pierre-Emerick Aubameyang marcou em cada de seus últimos cinco encontros com o Real Madrid (seis gols). Ele é o primeiro jogador a marcar em cinco encontros seguidos contra o Real Madrid no século XXI (La Liga e Champions League).

5 - Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 has scored in each of his last five meetings with Real Madrid (six goals), making him the first player to score in five successive games against Real Madrid in the 21st century (LaLiga and Champions League). Nightmare. #ElClasico pic.twitter.com/9kid3WP65Z