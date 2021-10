Palmeiras x Sport AO VIVO: siga o Brasileirão em tempo real

O Palmeiras é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados, mesmo número do Red Bull Bragantino, primeiro fora do G-4. Uma vitória pode levar o Verdão à vice-liderança do torneio nacional.

O Sport luta contra o descenso, mas ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos. São três atrás do Juiventude, primeiro fora do Z-4. O clube pernambucando deixa o grupo da degola com um triunfo no Allianz Parque.