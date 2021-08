Palmeiras x São Paulo AO VIVO: siga as quartas de final da Libertadores em tempo real

Na primeira fase, o São Paulo terminou em segundo lugar do grupo E, com 11 pontos, atrás do Racing. Em nove jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo - 20 de abril de 2021 (Fase de grupos)

São Paulo 2 x 0 Rentistas - 29 de abril de 2021(Fase de grupos)

Racing 0 x 0 São Paulo - 5 de maio de 2021 (Fase de grupos)

Rentistas 1 x 1 São Paulo - 12 de maio de 2021 (Fase de grupos)

São Paulo 0 x 1 Racing - 18 de maio de 2021 (Fase de grupos)

São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal - 25 de maio de 2021 (Fase de grupos)

São Paulo 1 x 1 Racing - 14 de julho de 2021 (Oitavas de final)

Racing 1 x 3 São Paulo - 21 de julho de 2021 (Oitavas de final)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - 10 de agosto de 2021 (Quartas de final)

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram sete vitórias, um empate e uma derrota.