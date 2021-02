Palmeiras 3 x 0 Fortaleza: Com time misto, Verdão sobra e volta a vencer no Brasileirão

Com time misto, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, no Allianz Parque, na noite deste domingo (14), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes fizeram os gols do Alviverde, enquanto o Tricolor segue lutando contra o Z-4.

Com o resultado, o Palmeiras sobe para o sexto lugar, com 56 pontos. Já o Fortaleza fica em 15º lugar, com 41 pontos marcados. No meio da semana, o Palmeiras faz jogo atrasado contra o São Paulo, enquanto o Fortaleza volta a campo no fim de semana contra o Bahia.