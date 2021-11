Palmeiras x Atlético-MG AO VIVO: siga o Brasileirão 2021 em tempo real

Muito próximo do título brasileiro de 2021, o líder isolado Atlético-MG espera somar pontos fora de casa pela chance de soltar o grito de campeão em frente à sua torcida no próximo final de semana: a equipe soma 74 pontos, oito à frente do vice, Flamengo (66).

Na terceira colocação, o Palmeiras deve garantir uma das vagas diretas à fase de grupos da Copa Libertadores de 2022, seja como campeão desta edição ou via G-4 no Brasileirão. O time de Abel Ferreira tem 58 pontos com 34 jogos até aqui.

