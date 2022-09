FIM: ING 3x3 ALE

Inglaterra e Alemanha empataram por 3 a 3 no jogo da sexta rodada do Grupo C da UEFA Nations League. O duelo, disputado no Wembley Stadium, não valia mais nada para as duas equipes. O English Team já estava rebaixado, e os alemães não tinham mais chances de classificação no torneio. O time visitante abriu 2 a 0, com gols de Gündogan e Havertz. Luke Shaw, Mason Mount e Harry Kane viraram o marcador. Kai Havertz garantiu a igualdade nos minutos finais do duelo.