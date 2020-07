Grêmio x Ypiranga ao vivo: siga em tempo real o jogo do Campeonato Gaúcho

Será a segunda partida de ambas equipes desde o retorno do futebol no Rio Grande do Sul em meio à pandemia do novo coronavírus. Na rodada passada, o bateu o por 1 a 0 e se isolou na liderança do Grupo B, com 12 pontos. O Ypiranga tenta se recuperar na tabela do segundo turno. O time de Erechim tem dois pontos e está na quinta posição do Grupo A do segundo turno do .