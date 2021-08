Grêmio x Chapecoense AO VIVO: siga o jogo do Brasileirão em tempo real

O Grêmio vive dias agitados no mercado da bola. Matheus Henrique, que estava à serviço da seleção brasileira, foi vendido ao Sassuolo e não veste mais a camisa tricolor. Para repor o jogador, o volante Mathias Villasant, 24 anos, do Cerro Porteño, vai chegar ao clube.

Além do paraguaio, o colômbiano Miguel Borja também foi contratado por empréstimo vindo do Palmeiras. O atacanate já está no BID e foi relacionado para o jogo de hoje.