França 1 x 1 Bósnia: Jogo termina empatado e franceses seguem sem vencer em casa nas eliminatórias

França e Bósnica empataram por 1 a 1, em Strasbourg, na tarde desta quarta-feira (1), pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias. Dzeko anotou para os visitantes, enquanto Griezmann igualou para os franceses.

Com o resultado, a França segue na liderança do grupo D, com 8 pontos marcados. Já a Bósnia segue na quarta posição, com 2 pontos. Na próxima rodada, Os Bleus visitam a Ucrânia, enquanto os bósnios enfrentam o Cazaquistão.