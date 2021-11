Flamengo x Atlético-GO AO VIVO: siga o Brasileirão em tempo real

O Flamengo finalmente vai tirar um dos dois jogos que tem a menos que o líder Atlético-MG e não pode sequer flertar com outro resultado que não seja a vitória para seguir na luta pelo tri consecutivo. Com 50 pontos, o time de Renato Gaúcho é o terceiro colocado na tabela, atrás do Palmeiras, com 52, e do Galo, com 62, ambos com dois jogos a mais.