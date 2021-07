Flamengo 6 x 0 ABC: Fla goleia e praticamente sela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo goleou o ABC por 6 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2021 e praticamente selou a classificação para as quartas de final do torneio nacional. De Arrascaeta, Gabigol (duas vezes), Bruno Henrique, Donato (contra) e Michael balançaram as redes no Maracanã.

Com o resultado, o Rubro-Negro pode perder até por cinco gols de diferença que avança para as quartas de final da Copa do Brasil. O segundo compromisso será disputado em Natal, na próxima quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).