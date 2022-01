Equador x Brasil AO VIVO: siga em tempo real o jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Com Neymar fora, veja o aproveitamento do Brasil com Tite desde a última Copa do Mundo:



Foram 16 jogos sem Neymar no período

10 vitórias

5 empates

1 derrota

72,9% de aproveitamento



34 gols marcados (2,13/jogo)

6 gols sofridos (0,38/jogo)#trbrasil