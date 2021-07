O Corinthians venceu o Cuiabá, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, na Arena Pantanal, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Timão na 10ª colocação, com 17 pontos somados. Já o Cuiabá está na 15ª posição, com 12 tentos somados.

Na próxima rodada o Corinthians recebe o Flamengo, em São Paulo, no domingo, às 16h (de Brasília). Já o Cuiabá vai até o Rio Grande do Sul, enfrentar o Internacional, no sábado, às 20h.

Primeiro tempo

O duelo começou equilibrado e ruim. As equipes tinham dificuldades no ataque e se defendiam muito. Com isso, o duelo ficou travado no meio campo, sem grandes chances. Isso durou até o primeiro gol do Corinthians, aos 27, quando em boa jogada do Timão, a bola sobrou para Roni que marcou o tento inicial. O Cuiabá tentou agredir, mas não tinha qualquer força para apresentar perigo. Aos 37, em nova e boa jogada, a redonda chegou em Adson que guardou.

Segundo tempo

O segundo tempo passou por momentos parecidos a etapa inicial, com falta de chances e um duelo travado no meio campo. O Corinthians estava contente com o resultado e não forçava tanto a partida. Já o Cuiabá conseguiu um gol, aos 25, com desvio de cabeça de Rafael Papagaio. A partir daí, a equipe da Arena Pantanal passou a ser mais agressiva, em busca do empate, mas não conseguiu.