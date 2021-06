Corinthians x Sport Recife ao vivo: siga em tempo real a partida pelo Brasileirão 2021

Vindo de um empate sem gols contra o Bahia no último final de semana, o Corinthians é atualmente o 12º colocado ao final de cinco rodadas com 5 pontos conquistados. Até o final da rodada, o time paulistano pode, no máximo, ultrapassar Santos e Juventude.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2021!

Já o Sport vem com um ponto a menos e ocupa a 15ª colocação, podendo ultrapassar o próprio Timão com uma vitória hoje em São Paulo e se afastar da zona de rebaixamento - que tem a Chapecoense, com três pontos, como primeiro integrante.