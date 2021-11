Corinthians 1 x 0 Athletico-PR: Fábio Santos marca de pênalti, e Timão vence Furacão

O Corinthians vence o Athletico-PR por 1 a 0, com gol marcado por Fábio Santos. O lateral esquerdo marcou em cobrança de pênalti no segundo tempo do duelo ocorrido na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Com o resultado, o Timão chega a 56 pontos e ocupa a quarta colocação do torneio nacional. O Furacão é o 14º colocado, com 42 pontos conquistados.