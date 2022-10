O Corinthians é o quarto colocado do Brasileirão, com 57 pontos conquistados, 17 atrás do Palmeiras. O Timão precisa vencer o jogo de hoje e a partida contra o Goiás, adiada para o próximo sábado, para impedir que o arquirrival conquiste a taça nacional de forma antecipada. Se vencer os dois compromissos, chegará a 63 pontos, 11 a menos que o líder, a quatro rodadas do final.

Um empate no duelo desta noite, por outro lado, é o suficiente para ajudar o Palmeiras. O Inter também não pode vencer. O Colorado enfrentará o Ceará, no Beira-Rio.