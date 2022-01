Chelsea 2 x 2 Liverpool: Reds abrem vantagem, mas cedem empate ainda no 1º tempo

Mohamed Salah marcou quatro gols contra o Chelsea na Premier League; o mais comum que qualquer jogador marcou contra eles depois de jogar por eles na competição, junto com Kevin De Bruyne.

4 - Mohamed Salah has scored four goals against Chelsea in the Premier League; the joint-most any player has scored against them after playing for them in the competition, along with Kevin De Bruyne. Haunt. pic.twitter.com/ghpn6WzaBD