Ceará x Fortaleza ao vivo: siga em tempo real a 6ª rodada da 2ª fase do Cearense

O Ceará, mandante, não tem usado o time principal no estadual. No entanto, para o clássico, Guto pode usar alguns atletas do elenco principal e montar um time misto.

O Fortaleza não tem motivos para poupar atletas. Ainda mais com o técnico Juan Vojvoda com poucos dias de treino e sabendo da importância do clássico. Com a vitória sobre o Crato na estreia, o argentino deve usar força máxima contra o Ceará.