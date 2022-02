Camarões x Egito AO VIVO: siga a semifinal da Copa Africana de Nações em tempo real

A partida entre Camarões e Egito será realizada pela semifinal da Copa Africana de Nações de 2022.

Camarões chega à semifinal após ter encerrado a fase de grupos na liderança do grupo A com sete pontos.

Na sequência, eliminou o Comores, nas oitavas de final, e Gâmbia, nas quartas. Até o momento, foram quatro vitórias e um empate.

Já o Egito encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo D, antes de deixar para trás a Costa do Marfim e o Marrocos no mata-mata.