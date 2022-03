Caldense 0 x 2 Atlético-MG: Hulk decide, e Galo encaminha vaga na final

O Atlético-MG venceu a Caldense por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (23), pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Mineiro. Hulk marcou os dois gols do visitante no jogo disputado no Mineirão. Com o resultado, o Galo pode perder até por dois gols de diferença na volta que garante uma vaga na decisão.