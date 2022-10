34MIN: CAM 1x0 JUV

O Atlético-MG empilha chances perdidas no Mineirão. Pavón, Nacho e Sasha já tiveram oportunidades de marcar. Com 63% de posse de bola, são sete finalizações do mandante, sendo uma no gol (a bola na rede de Dodô), cinco para fora e uma bloqueada.