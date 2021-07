Atlético-MG 3 x 0 Bahia: Galo faz o deve de casa e segue na caça ao líder do Brasileirão

Superior durante toda a partida, o Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0, no Mineirão, na manhã deste domingo (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk, aniversariante do dia, marcou dois gols, e Nathan fechou o marcador.

Com o resultado, o Atlético-MG segue na vice-liderança do Brasileirão, com 28 pontos. Já o Bahia fica em oitavo lugar, com 17 pontos marcados. Na próxima rodada, o Galo recebe o Athletico-PR, enquanto o Tricolor joga em casa contra o Sport.