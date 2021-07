Athletico-PR 2 x 1 Internacional: Furacão vence e sobe para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro

O Athletico-PR venceu o Internacional por 2 a 1, na Arena da Baixada, neste domingo (25), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terans e Vitinho fizeram os gols do Furacão, enquanto Edenílson descontou para o Colorado.

Com o resultado, o Athletico-PR sobe para a quinta posição do Brasileirão, com 23 pontos. Já o Internacional fica em 13º lugar, com 14 pontos marcados. Na próxima rodada, o Furacão visita o Atlético-MG, enquanto o Inter recebe o Cuiabá.