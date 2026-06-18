Tempestades com trovoadas alteram os planos do Marrocos antes do confronto contra a Escócia

A seleção marroquina alterou o horário de seu treino, previsto para hoje, quinta-feira, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, devido à previsão de tempestades com trovoadas nas próximas horas.

De acordo com o jornal marroquino “Al-Batola”, os “Leões do Atlas” deveriam realizar seu treino às 18h, horário de Boston, no Centro de Treinamento de Nova Inglaterra, mas o horário foi antecipado em duas horas, passando a ter início às 16h.

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O jornal acrescentou que essa decisão foi tomada para evitar as condições climáticas previstas e garantir que o programa de preparação da seleção marroquina ocorra nas melhores condições.

Os Leões do Atlante empataram com o Brasil (1 a 1) na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, enquanto a Escócia venceu o Haiti (1 a 0).

A seleção marroquina se prepara atualmente para enfrentar a Escócia, amanhã à noite, sexta-feira, no horário da costa leste dos Estados Unidos, em partida cuja vitória garantirá, em grande parte, a classificação dos companheiros de Achraf Hakimi para a próxima fase.