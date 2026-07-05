Tempestades com trovoadas adiam o clássico entre Inglaterra e México... e a torcida paga o preço

As horas que antecederam o início do tão aguardado confronto entre Inglaterra e México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 se transformaram em um clima de expectativa e confusão, depois que as condições climáticas prevaleceram e obrigaram os organizadores a adiar o apito inicial, em um cenário que decepcionou milhares de torcedores dentro do Estádio “Azteca” e milhões de fãs que se preparavam para acompanhar a partida.

Foi decidido adiar o início da partida entre Inglaterra e México por uma hora inteira devido às tempestades com trovoadas que atingiram a capital mexicana, Cidade do México, e suscitaram temores quanto à segurança dos jogadores e da torcida, o que levou os organizadores a adiar a partida até que as condições climáticas melhorassem.

Com o agravamento da tempestade, milhares de torcedores que estavam dentro do Estádio “Azteca” correram para procurar locais seguros para se proteger da chuva torrencial e dos raios, enquanto jornalistas e profissionais da mídia foram orientados a permanecer dentro do centro de imprensa e não saírem de lá, diante da manutenção do alerta meteorológico de nível amarelo emitido pelas autoridades competentes.

Os jogadores da seleção inglesa haviam chegado ao estádio no horário marcado, o que deu a todos a esperança de que a partida fosse realizada no horário original; no entanto, esse otimismo não durou muito, já que as condições meteorológicas se deterioraram menos de uma hora antes do pontapé inicial.

A observação de relâmpagos nas proximidades do estádio “Azteca” levou à decisão oficial de adiar a partida, que passou a ser disputada às 4h da manhã, horário da Arábia Saudita, em vez das 3h, em meio a um clima de insatisfação nas arquibancadas, onde a torcida soltou gritos de protesto assim que a decisão de adiamento foi anunciada.

O impacto do adiamento não se limita apenas aos torcedores presentes no estádio, mas se estende também a milhões de torcedores na Inglaterra, que se preparavam para acompanhar a partida em casa ou em bares.

Os meteorologistas já haviam alertado desde sexta-feira sobre a possibilidade de a Cidade do México ser atingida por tempestades com trovoadas e condições climáticas instáveis, o que fez com que a torcida se preparasse com antecedência para a possibilidade de a noite se estender até as primeiras horas da madrugada.

Por outro lado, as autoridades britânicas tomaram medidas excepcionais para acompanhar o evento: o governo concedeu aos bares uma autorização especial que lhes permite permanecer abertos até as primeiras horas da manhã de segunda-feira, para que os torcedores pudessem assistir à partida inteira.