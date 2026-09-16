A polêmica após a partida entre Elche e Real Madrid não estava relacionada a uma decisão de arbitragem ou a um gol anulado, mas sim a um lance de cunho moral que provocou grande revolta na cidade de Ceuta, onde as estrelas do time Kylian Mbappé e Vinícius Júnior foram acusados de esconder uma mensagem de apoio à cidade que estava nas camisas dos jogadores.

A associação de torcedores do Real Madrid em Ceuta manifestou seu profundo descontentamento com a atitude dos jogadores, descrevendo-a como "vergonhosa" e afirmando que enviará uma mensagem oficial à diretoria do Real Madrid expressando sua indignação.

Miguel Ángel Montaño, presidente da associação, relatou o momento de choque: "No início, não acreditamos que três jogadores do Real Madrid esconderiam uma camisa de apoio à nossa cidade. Sinto pesar pelos milhares de torcedores do Real Madrid aqui".

Durante a partida, as atenções haviam se voltado para Mbappé, Vinícius e o terceiro jogador, Konaté, que optaram claramente por não mostrar a mensagem de apoio a Ceuta diante das câmeras, em um gesto que muitos consideraram intencional para ocultar o slogan.

Acusação direta de hipocrisia

O ataque da associação de Ceuta não parou em descrever a atitude como "vergonhosa", mas seu presidente foi além, chamando as duas estrelas de "falsos e hipócritas".

Montaño declarou, em falas incendiárias reproduzidas pelo espanhol "Mundo Deportivo": "Aquilo não foi uma defesa de ninguém, mas sim um apoio. Não era racismo nem política, apenas apoio a Ceuta e a seus habitantes".

E prosseguiu: "Não sei o que Mbappé, Vinícius e Konaté pensariam se alguém entrasse em suas casas sem permissão. Eles são hipócritas".

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A associação afirmou que a questão não tem relação com a política, mas é uma causa de solidariedade humana com uma cidade e seus habitantes, o que torna a decisão de esconder a mensagem injustificável e coloca os jogadores envolvidos sob a mira de sanções e amplas críticas do público em Ceuta.