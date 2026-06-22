“Tempestade com trovoadas se aproxima”... Decisão urgente da FIFA sobre a partida entre França e Iraque

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou uma decisão inesperada em relação à partida entre França e Iraque, o que gerou receios de que o jogo não fosse realizado ou de que o início da partida fosse adiado.

Segundo a rede “BeIN Sports”, a abertura dos portões do Estádio da Filadélfia, onde as seleções da França e do Iraque devem se enfrentar, foi adiada para um horário ainda não definido, em antecipação a uma tempestade iminente, segundo informou uma fonte próxima à FIFA horas antes do confronto da fase de grupos da Copa do Mundo, que começa à meia-noite, horário do Egito e da Arábia Saudita.

Uma mensagem apareceu no telão do estádio informando: “Tempestade com trovoadas se aproximando. Por favor, deixem as arquibancadas e procurem abrigo dentro do estádio”, mensagem semelhante à anunciada pelo locutor do estádio enquanto chuvas torrenciais caíam sobre a cidade.

As regras americanas determinam que, assim que for detectado um raio em um raio de 13 quilômetros do estádio, a partida seja automaticamente suspensa, o público deve ser evacuado, os jogadores retornam imediatamente aos vestiários e aguardam 30 minutos sem que ocorram outras tempestades com raios antes da retomada da partida; o tempo é reiniciado do zero caso se ouçam novamente sons de tempestades com raios.

Nos Estados Unidos, a suspensão da partida pode se estender por tempo indeterminado, o que ocorreu durante a Copa do Mundo de Clubes realizada no país no ano passado, quando seis partidas foram adiadas, sendo a mais notável a partida das oitavas de final entre Chelsea e Benfica (4 a 1 na prorrogação), que terminou 4 horas e 38 minutos após o início devido a uma série de interrupções causadas por tempestades com trovoadas.