A cidade de Houston, nos Estados Unidos, aguarda com muita cautela a chegada da primeira tempestade tropical desta temporada amanhã, quarta-feira, o mesmo dia em que está previsto o tão aguardado confronto entre as seleções de Portugal e da República Democrática do Congo nas finais da Copa do Mundo.

Os serviços meteorológicos emitiram seus primeiros alertas oficiais, indicando que a temporada de furacões pode começar efetivamente nesta quarta-feira ao longo de parte da costa do Golfo do México, coincidindo com o horário da partida marcada para Houston (ao meio-dia, horário do Texas). O Centro Nacional de Furacões classificou a perturbação atmosférica desta terça-feira como um “possível furacão tropical”.

Espera-se que a depressão atmosférica se desloque ao longo da costa na noite de terça-feira até quarta-feira, antes de avançar em direção ao continente. Um comunicado dos meteorologistas do Centro Nacional de Furacões afirma: “Os moradores do sul e do leste do estado do Texas devem se preparar para períodos de chuvas intensas nos próximos dias, o que pode causar inundações repentinas e generalizadas que representam risco de vida, além de alagamentos em áreas urbanas e nas margens dos rios”.

Vale ressaltar que a cidade de Houston está entre as regiões cujo risco de enchentes foi classificado no nível três, em uma escala de quatro níveis, o que levanta dúvidas sobre o impacto dessas condições climáticas adversas no andamento da partida de estreia das duas seleções no torneio.