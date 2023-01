Tem VAR no Campeonato Carioca 2023?

O árbitro de vídeo só vai ser usado em alguns jogos do estadual

O Campeonato Carioca já está com a bola rolando e, por enquanto, o VAR ainda não apareceu em nenhum dos jogos da fase de grupos. Assim, alguns torcedores estão na dúvida sobre a presença ou não do árbitro de vídeo, que foi utilizado no ano passado neste mesmo estadual.

No Cariocão de 2022, o VAR foi utilizado em jogos decisivos (semifinais e final) e em clássicos envolvendo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Para a edição de 2023, porém, algumas mudanças foram feitas em relação ao arbitro de vídeo.

Depois da insatisfação dos times “menores” pelo uso da tecnologia em jogos dos quatro grandes, o que causava falta de isonomia no campeonato, a FERJ, organizadora do estadual, mudou as regras. Assim, em 2023, apenas os jogos de semifinais e final terão o apoio do árbitro de vídeo.

Cariocão

Além disso, pequenas mudanças foram passadas quanto ao uso efetivo do VAR. A principal delas é que, para o Carioca, o cronômetro do jogo irá “parar” durante as intervenções do vídeo, de forma que todo o tempo gasto com revisões será acrescido, tenha ido o árbitro à área de revisão ou apenas falado com os companheiros de vídeo pela comunicação direta.

Outra coisa que vai mudar para 2023 tem a ver com as linhas traçadas para checar um possível impedimento. A grafia usada para detectar as posições dos jogadores serão as mesmas das transmissões de TV, mais grossas e menos precisas. Para o caso de as linhas se encavalam, a orientação é de que seja considerada “mesma linha” e, portanto, posição legal do atacante.