Palmeiras e Flamengo decidem o título em jogo único neste sábado (28)

A Supercopa do Brasil colocou Palmeiras e Flamengo frente a frente para um “tira teima” do melhor time da temporada 2022. O campeão barsileiro e o vencedor da Copa do Brasil se enfrentam neste sábado (28) valendo mais uma taça.

O título da Supercopa, porém, é definido em jogo único, o que gera dúvida sobre o que acontece em caso de empate entre as duas equipes. Como será decidido o campeão? A GOAL te explica.

Tem prorrogação e pênaltis na Supercopa do Brasil?

Segundo o regulamento da CBF para a Supercopa do Brasil, em caso de empate entre as duas equipes no jogo único, o título será decidido por meio da disputa de pênaltis, sem necessidade da disputa de prorrogação ou qualquer tempo extra.

Desde que a Supercopa voltou a ser disputada, em 2020, dois dos três jogos foram decididos nos pênaltis, a exceção foi justamente a primeira edição, vencida pelo Flamengo no tempo normal. Depois disso, em 2021, o Rubro-Negro superou o Palmeiras nas penalidades e, no ano seguonte, perdeu para o Atlético-MG da mesma maneira.