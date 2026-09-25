Michael Reiziger recebe fortes críticas na noite desta sexta-feira após o empate sem gols da seleção sub-21 da Holanda contra a seleção sub-21 da Noruega. A equipe de Reiziger precisava vencer no De Adelaarshorst para seguir dependendo apenas de si pela classificação para a Euro Sub-21, mas não passou do 0 a 0. Torcedores estão criticando Reiziger por um "erro" na reta final.

O técnico da seleção usou três paradas para substituições ao longo do segundo tempo e, em cada uma delas, colocou apenas um novo jogador em campo. Ernest Poku deu lugar a Aymen Sliti aos 66 minutos, Devin Haen foi substituído dez minutos depois por Lequincio Zeefuik e, aos 83 minutos, Sean Steur entrou no lugar de Kees Smit.

Com isso, Reiziger esgotou suas três paradas permitidas para substituições, embora tenha feito apenas três das cinco mudanças máximas permitidas. No futebol profissional, as equipes podem substituir cinco jogadores, mas essas trocas precisam ser feitas em no máximo três interrupções; substituições no intervalo não contam como parada para substituições.

Isso significava que, nos minutos decisivos da partida, Reiziger ainda tinha duas substituições disponíveis, mas já não podia mais usá-las. Assim, o técnico da seleção não pôde, por exemplo, colocar um atacante extra como Thom van Bergen justamente no momento em que a seleção sub-21 da Holanda precisava ir com tudo em busca do tão necessário gol de abertura.

Nas redes sociais, a conduta de Reiziger vem sendo recebida com espanto. "Reiziger conseguiu desperdiçar também as três paradas para substituições com três mudanças isoladas. Legal, cara", escreveu um torcedor, enquanto outro observou que o técnico "usou três paradas para substituições, mas ainda tem duas substituições sobrando" e acrescentou: "Manda esse cara embora!"

Mesmo deixando de lado a política de substituições, também há críticas ao desempenho sob o comando de Reiziger. "Com todo o respeito a Michael Reiziger, mas ainda não entendo muito bem por que ele deveria ter se tornado nosso técnico. A seleção sub-21 da Holanda entre a esperança e o temor, um desperdício com todos esses talentos", escreveu outro torcedor.

A seleção sub-21 da Holanda até criou chances para decidir a partida contra a Noruega. Devin Haen teve uma grande oportunidade logo no início após um passe em profundidade de Dave Kwakman, enquanto Gjivai Zechiël e Ernest Poku também levaram perigo, mas a defesa norueguesa acabou resistindo.

Com o 0 a 0, a Holanda está de forma decepcionante em quarto lugar no grupo de classificação e já não depende mais apenas de si para garantir vaga na Euro. Pela segunda posição, que pode dar perspectiva de disputar os playoffs, a seleção sub-21 da Holanda agora depende de uma perda de pontos da seleção sub-21 de Israel, enquanto a própria Holanda já não enfrenta mais os israelenses; se essa perda de pontos não acontecer, a seleção sub-21 da Holanda não poderá mais alcançar essa posição. A seleção sub-21 da Noruega já está garantida na classificação por causa do resultado.











